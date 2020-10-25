В Донецкой области в день выборов открыли уже три производства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция Донецкой области в день выборов 25 октября открыла уже три уголовных производства, связанных с нарушением избирательного законодательства. Два уголовных производства начато по фактам несвоевременного открытия избирательных участков в Святогорске и Лимане, третье - в Селидово из-за возможного сокрытия печати избирательной комиссии. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Донецкой области.
Заявление о несвоевременном открытии избирательного участка в Святогорске из-за пересчета бюллетеней поступило в полицию Славянска.
Аналогичное сообщение поступило в полицию Лимана. Заявитель сообщил о несвоевременном открытии и остановке работы участка в связи с изменениями в составе участковых избирательных комиссий.
По обоим фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.
В Селидовское отделение полиции поступило сообщение от наблюдателя о возможном сокрытии печати территориальной избирательной комиссии.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины.
Все сообщения тщательно проверяются. Расследование продолжается.
Напомним, по состоянию на 10:00 в день выборов, 25 октября, уже открыто шесть уголовных производств, зафиксировано "карусели".