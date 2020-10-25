На Донеччині у день виборів відкрили вже три провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція Донеччини у день виборів 25 жовтня відкрила вже три кримінальних провадження, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Два кримінальних провадження розпочато за фактами несвоєчасного відкриття виборчих дільниць у Святогірську та Лимані, третє – у Селидовому за можливе приховання печатки виборчої комісії. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Донецькій області.
Заява про несвоєчасне відкриття виборчої дільниці у Святогірську через перерахунок бюлетенів надійшла до поліції Слов’янська.
Аналогічне повідомлення надійшло до поліції Лимана. Заявник повідомив про несвоєчасне відкриття та зупинку роботи дільниці у зв’язку зі змінами у складі дільничних виборчих комісій.
За обома фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України.
До Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від спостерігача про можливе приховання печатки територіальної виборчої комісії.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.158-3 Кримінального кодексу України.
Всі повідомлення ретельно перевіряються. Розслідування триває.
Нагадаємо, на 10 годину у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі".