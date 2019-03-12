В Донецкой области судят боевика, которого жена уговорила сдаться полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Мужчина с позывным "Рокер" нес службу на блокпосту террористов в оккупированной Макеевке. После уговоров жены наемник покинул незаконное вооруженное формирование и скрывался в Авдеевке, где его и арестовали правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Сотрудники Авдеевского отделения полиции и контрразведки разоблачили участника бандформирования, который пошел служить оккупантам за компанию со своими знакомыми.
По их информации, в январе 2015 года житель Авдеевки вышел к позициям боевиков у города Ясиноватая и предложил свои услуги.
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Мужчину сначала отвезли в одно из захваченных админзданий, а проверив, что он не военнослужащий ВСУ - приняли на службу. Новобранец получил позывной "Рокер" и заступил на дежурство на блокпост в Макеевке. Через несколько дней к мужу приехала его жена и уговорила покинуть службу в рядах террористической организации "ДНР".
Боевик вернулся в Авдеевку, где скрывался до сих пор.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее сообщал УНН, что два боевики добровольно сдались полиции в Бахмуте.