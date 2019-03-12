На Донеччині судять бойовика, якого дружина вмовила здатись поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Чоловік з позивним "Рокер" ніс службу на блокпості терористів в окупованій Макіївці. Після вмовлянь дружини найманець покинув незаконне збройне формування та переховувався в Авдіївці, де його і заарештували правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Співробітники Авдіївського відділення поліції та контррозвідки викрили учасника бандформування, який пішов служити окупантам за компанію зі своїми знайомими.
За їх інформацією, в січні 2015 року житель Авдіївки вийшов до позицій бойовиків біля міста Ясинувата та запропонував свої послуги.
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Чоловіка спочатку відвезли до однієї із захоплених адмінбудівель, а перевіривши, що він не військовослужбовець ЗСУ - взяли на службу. Новобранець отримав позивний "Рокер" і заступив на чергування на блокпост у Макіївці. Через кілька днів до чоловіка приїхала його дружина і вмовила покинути службу в лавах терористичної організації "ДНР".
Бойовик повернувся в Авдіївку, де переховувався до цього часу.
На цей час тривають слідчі дії.
Раніше УНН повідомляв, що два бойовики добровільно здались поліції у Бахмуті.