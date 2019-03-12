На Донеччині судять бойовика, якого дружина вмовила здатись поліції

КИЇВ. 12 березня. УНН. Чоловік з позивним "Рокер" ніс службу на блокпості терористів в окупованій Макіївці. Після вмовлянь дружини найманець покинув незаконне збройне формування та переховувався в Авдіївці, де його і заарештували правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.