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В Донецкой области будут судить госрегистратора за незаконное переоформление имущества на более 120 млн грн

Киев • УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Донецкой области будут судить госрегистратора, которая незаконно переоформила право собственности на недвижимое имущество государственного банка стоимостью более 120 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Донецкой области будут судить госрегистратора за незаконное переоформление имущества на более 120 млн грн

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора Никольской райгосадминистрации за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 362 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2019 году государственный регистратор несанкционированно, без надлежащих правовых оснований, внесла изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в пользу юридического лица.

"При этом обвиняемая отменила право собственности акционерного общества "Ощадбанк" на земельные участки площадью 27,8 га и нежилые здания и сооружения общей площадью более 70 тыс. кв. м - их совокупная стоимость составляет более 122 млн грн. В настоящее время незаконные решения отменены, право собственности государственного банка на недвижимое имущество возобновлено", - говорится в сообщении.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех сотрудников уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подозреваемых в пытках мужчины.

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