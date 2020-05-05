На Донеччині судитимуть держреєстратора за незаконне переоформлення майна на понад 120 млн грн

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 169713 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 124631 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 111993 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 119668 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 139802 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144042 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228792 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217186 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187422 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177044 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−3°
2м/с
84%
Популярнi новини

Удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

10 квітня, 18:27 • 10224 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 9546 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 8980 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 11081 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

22:31 • 9782 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 169711 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 167414 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 287009 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 309622 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 391373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54276 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37301 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51801 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53449 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128679 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

The New York Times

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

На Донеччині судитимуть держреєстратора за незаконне переоформлення майна на понад 120 млн грн

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. На Донеччині судитимуть держреєстратора, яка незаконно переоформила право власності на нерухоме майно державного банку вартістю понад 120 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

На Донеччині судитимуть держреєстратора за незаконне переоформлення майна на понад 120 млн грн

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора Нікольської райдержадміністрації за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2019 році державний реєстратор несанкціоновано, без належних правових підстав, внесла зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь юридичної особи.

"При цьому обвинувачена скасувала право власності Акціонерного товариства "Ощадбанк" на земельні ділянки площею 27,8 га і нежитлові будівлі та споруди загальною площею понад 70 тис. кв. м – їх сукупна вартість складає понад 122 млн грн. На даний час незаконні рішення скасовано, право власності державного банку на нерухоме майно поновлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, яких підозрюють в катуванні чоловіка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60