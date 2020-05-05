На Донеччині судитимуть держреєстратора за незаконне переоформлення майна на понад 120 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Донеччині судитимуть держреєстратора, яка незаконно переоформила право власності на нерухоме майно державного банку вартістю понад 120 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора Нікольської райдержадміністрації за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2019 році державний реєстратор несанкціоновано, без належних правових підстав, внесла зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь юридичної особи.
"При цьому обвинувачена скасувала право власності Акціонерного товариства "Ощадбанк" на земельні ділянки площею 27,8 га і нежитлові будівлі та споруди загальною площею понад 70 тис. кв. м – їх сукупна вартість складає понад 122 млн грн. На даний час незаконні рішення скасовано, право власності державного банку на нерухоме майно поновлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, яких підозрюють в катуванні чоловіка.