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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67410 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79694 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90587 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105039 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89224 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 103149 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131026 просмотра

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В Донецкой области создан областной волонтерский центр для борьбы с COVID-19

В Донецкой области создан областной волонтерский центр для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 24033 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Донецкой области создали временный областной центр волонтеров для помощи людям в борьбе с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила представительница Донецкой ОГА Лилия Золкина, передает УНН.

"Создан временный областной центр волонтеров. Он будет работать с 8:00 до 20:00. Обратиться можно по телефону 099 710 32 73. Мы сделали этот центр, чтобы скоординировать деятельность волонтеров. На сегодняшний день по Донецкой области зарегистрировано 108 человек, которые занимаются волонтерской деятельностью", - сказала Золкина.

По ее словам, этот центр занимается пошивом масок и халатов, а также помогает людям, чтобы решать их вопросы в борьбе с коронавирусом. Такие волонтеры работают в каждом городе и районе.

"Только мы получили обращение, мы сразу на местах будем сообщать нашим волонтерам и они будут решать эту проблему. Поэтому это основная задача", - подчеркнула Золкина.

Напомним, женщина из города Бахмут стала второй жительницей Донецкой области, которая заболела COVID-19.

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