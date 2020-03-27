В Донецкой области создан областной волонтерский центр для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Донецкой области создали временный областной центр волонтеров для помощи людям в борьбе с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила представительница Донецкой ОГА Лилия Золкина, передает УНН.
"Создан временный областной центр волонтеров. Он будет работать с 8:00 до 20:00. Обратиться можно по телефону 099 710 32 73. Мы сделали этот центр, чтобы скоординировать деятельность волонтеров. На сегодняшний день по Донецкой области зарегистрировано 108 человек, которые занимаются волонтерской деятельностью", - сказала Золкина.
По ее словам, этот центр занимается пошивом масок и халатов, а также помогает людям, чтобы решать их вопросы в борьбе с коронавирусом. Такие волонтеры работают в каждом городе и районе.
"Только мы получили обращение, мы сразу на местах будем сообщать нашим волонтерам и они будут решать эту проблему. Поэтому это основная задача", - подчеркнула Золкина.
Напомним, женщина из города Бахмут стала второй жительницей Донецкой области, которая заболела COVID-19.