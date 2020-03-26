Коронавірус виявили у прифронтовому місті на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Жінка з міста Бахмут стала другою жителькою Донеччини, яка захворіла на COVID-19. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
“Другий лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус на Донеччині. Цього разу — у 55-річної жительки Бахмута+ Перший підтверджений випадок, нагадаю, був виявлений у Маріуполі 18 березня”, — написав Кириленко.
Раніше 26 березня в облдержадміністрації повідомили, що інфікований житель Маріуполя почуває себе задовільно.
Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.