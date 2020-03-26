Коронавирус обнаружили в прифронтовом городе в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Женщина из города Бахмут стала второй жительницей Донецкой области, которая заболела COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает УНН.
“Второй лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Донецкой области. На этот раз — в 55-летней жительницы Бахмута + первый подтвержденный случай, напомню, был обнаружен в Мариуполе 18 марта”, — написал Кириленко.
Ранее 26 марта в облгосадминистрации сообщили, что инфицированый житель Мариуполя чувствует себя удовлетворительно.
Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.