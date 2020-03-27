На Донеччині створено обласний волонтерський центр для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Донеччині створили тимчасовий обласний центр волонтерів для допомоги людям у боротьбі з COVID-19. Про це під час брифінгу повідомила представниця Донецької ОДА Лілія Золкіна, передає УНН.
"Створено тимчасовий обласний центр волонтерів. Він працюватиме з 8:00 до 20:00. Звернутися можна за телефоном 099 710 32 73. Ми зробили цей центр, щоб скоординувати діяльність волонтерів. На сьогодні по Донецькій області зареєстровано 108 осіб, які займаються волонтерською діяльністю", - сказала Золкіна.
За її словами, цей центр займається пошиттям масок та халатів, а також допомагає людям, щоб вирішувати їхні питання у боротьбі з коронавірусом. Такі волонтери працюють у кожному містечку та районі.
"Тільки ми отримали звернення, ми відразу на місцях будемо повідомляти наших волонтерів і вони будуть вирішувати цю проблему. Тому це основна задача", - наголосила Золкіна.
Нагадаємо, жінка з міста Бахмут стала другою жителькою Донеччини, яка захворіла на COVID-19.