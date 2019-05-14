В Донецкой области произошел взрыв у жилой многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В прифронтовом городе Железное произошел взрыв гранаты, в результате которого было повреждено магазин, расположенный в жилой многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
Вчера около 22:30 в Торецкое отделения полиции поступило сообщение о взрыве, который прогремел на козырьке магазина, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого дома. В результате инцидента в магазине повреждена крыша, а в квартире на одном из этажей - разбито окно.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и ГСЧС, проводится проверка.
По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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