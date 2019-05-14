В Афінах підірвали автівку журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У грецькій столиці Афінах підірвали автомобіль журналістки та напали на поліцейський відділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
За даними веб-ресурсу, близько 2:30 у північному передмісті Папагос вибухнув автомобіль тележурналістки, відомої висвітленням злочинної діяльності.
Зазначається, що вибух був викликаний детонацією пристрою, розташованого під приватним автомобілем жінки біля її будинку.
Окрім того, близько 4:00 десять невідомих у капюшонах напали на поліцейський відділок у східному передмісті Афін Кайсаріані, закидавши будівлю саморобними бомбами. Під час нападу ніхто не постраждав.
Повідомляється, що поліція затримала та допитала п'ятьох осіб, але через кілька годин відпустила їх, оскільки не знайшла доказів, які б пов'язували їх з нападом.
Зазначається, що поки невідомо, чи пов'язані ці два інциденти.
Нагадаємо, невідомі намагалися підірвати авто киянина, заховавши вибухівку під "шашечку".