В Афинах подорвали автомобиль журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В греческой столице Афинах подорвали автомобиль журналистки и напали на полицейский участок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
По данным веб-ресурса, около 2:30 в северном пригороде Папагос взорвался автомобиль тележурналистки, известной освещением преступной деятельности.
Отмечается, что взрыв был вызван детонацией устройства, расположенного под частным автомобилем женщины у ее дома.
Кроме того, около 4:00 десять неизвестных в капюшонах напали на полицейский участок в восточном пригороде Афин Кайсариани, забросав здание самодельными бомбами. Во время нападения никто не пострадал.
Сообщается, что полиция задержала и допросила пятерых человек, но через несколько часов отпустила их, поскольку не нашла доказательств, связывающих их с нападением.
Отмечается, что пока неизвестно, связаны ли эти два инцидента.
Напомним, неизвестные пытались подорвать авто киевлянина, спрятав взрывчатку под "шашечку".