На Донеччині стався вибух біля житлової багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У прифронтовому місті Залізне стався вибух гранати, внаслідок якого було пошкоджено магазин, розташований у житловій багатоповерхівці. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області, передає УНН.
Вчора близько 22:30 до Торецького відділення поліції надійшло повідомлення про вибух, який пролунав на козирку магазина, розташованого на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок інциденту в магазині пошкоджено дах, а в квартирі на одному з поверхів - розбито вікно.
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та ДСНС, триває перевірка.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
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