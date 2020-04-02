В Донецкой области составили 207 протоколов из-за нарушения правил карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Донецкой области полиция составила 207 административных протоколов из-за нарушения правил карантина, кроме того четырех нарушителей суд привлек к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Полицейские выполняют задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В результате превентивных мер зафиксировано 207 нарушений правил карантина людей (ст. 44-3 КУоАП). В отношении нарушителей составлены административные протоколы", - сообщили в полиции.
Отмечается, что суд уже привлек к ответственности первых четырех нарушителей. На субъектов хозяйствования, которые вопреки закону и предупреждению полиции, не ограничили свою работу, наложено штрафов на общую сумму более 100 тымяч гривен.
По данным полиции, ежедневно публичную безопасность и общественный порядок в условиях карантина обеспечивают более 1000 стражей порядка. В состав нарядов вошли полицейские, военнослужащие Нацгвардии, спасатели, медики, представители Госпродпотребслужбы, члены общественных формирований.
Так, на 5 блокпостах полиция из состава Объединенных сил осуществляет температурный скрининг и временные ограничения въезда-выезда в Донецкую область.
Кроме того, уже есть первые судебные решения в отношении лиц, которые проигнорировали требования закона. Четверо субъектов хозяйствования в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке и Марьинском районе оштрафованы на общую сумму 102 тысячи гривен. Большинство из них осуществляли торговлю непродовольственными товарами, чем нарушили санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина.
"Полицейские продолжают профилактическую работу с гражданами, во время которой информируют о необходимости соблюдения карантинных мероприятий. Под особым вниманием полиции - лица, вернувшиеся из-за границы. Таких в Донецкой области - более 600, все подписали соглашение о самоизоляции", - добавляется в сообщении.
Напомним, сегодня столичная полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, по меньшей мере 60 из них - нарушение режима обсервации.