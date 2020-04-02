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В Донецкой области составили 207 протоколов из-за нарушения правил карантина

В Донецкой области составили 207 протоколов из-за нарушения правил карантина

Киев  •  УНН

 • 12579 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Донецкой области полиция составила 207 административных протоколов из-за нарушения правил карантина, кроме того четырех нарушителей суд привлек к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Полицейские выполняют задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В результате превентивных мер зафиксировано 207 нарушений правил карантина людей (ст. 44-3 КУоАП). В отношении нарушителей составлены административные протоколы", - сообщили в полиции.

Отмечается, что суд уже привлек к ответственности первых четырех нарушителей. На субъектов хозяйствования, которые вопреки закону и предупреждению полиции, не ограничили свою работу, наложено штрафов на общую сумму более 100 тымяч гривен.

По данным полиции, ежедневно публичную безопасность и общественный порядок в условиях карантина обеспечивают более 1000 стражей порядка. В состав нарядов вошли полицейские, военнослужащие Нацгвардии, спасатели, медики, представители Госпродпотребслужбы, члены общественных формирований.

Так, на 5 блокпостах полиция из состава Объединенных сил осуществляет температурный скрининг и временные ограничения въезда-выезда в Донецкую область.

Кроме того, уже есть первые судебные решения в отношении лиц, которые проигнорировали требования закона. Четверо субъектов хозяйствования в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке и Марьинском районе оштрафованы на общую сумму 102 тысячи гривен. Большинство из них осуществляли торговлю непродовольственными товарами, чем нарушили санитарно-противоэпидемические правила в период действия карантина.

"Полицейские продолжают профилактическую работу с гражданами, во время которой информируют о необходимости соблюдения карантинных мероприятий. Под особым вниманием полиции - лица, вернувшиеся из-за границы. Таких в Донецкой области - более 600, все подписали соглашение о самоизоляции", - добавляется в сообщении.

Напомним, сегодня столичная полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, по меньшей мере 60 из них - нарушение режима обсервации.

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