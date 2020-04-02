На Донеччині склали 207 протоколів через порушення правил карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Донеччині поліція склала 207 адміністративних протоколів через порушення правил карантину, окрім того чотирьох порушників суд притягнув до відповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Поліцейські виконують завдання з протидії поширенню коронавірусної інфекції. У результаті превентивних заходів зафіксовано 207 порушень правил карантину людей (ст. 44-3 КУпАП). Відносно порушників складено адміністративні протоколи", - повідомили в поліції.
Зазначається, що суд вже притягнув до відповідальності перших чотирьох порушників. На суб’єктів господарювання, які всупереч закону і попередженню поліції, не обмежили свою роботу, накладено штрафів на загальну суму понад 100 тисяч гривень.
За даними поліції, щодня публічну безпеку і громадський порядок в умовах карантину забезпечують понад 1000 правоохоронців. До складу нарядів увійшли поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, рятувальники, медики, представники Держпродспоживслужби, члени громадських формувань.
Так, на 5 блокпостах поліція зі складу Об’єднаних сил здійснює температурний скринінг і тимчасові обмеження щодо в’їзду-виїзду на Донеччину.
Окрім того, вже є перші судові рішення відносно осіб, що проігнорували вимоги закону. Четверо суб’єктів господарювання у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Костянтинівці і Мар’їнському районі оштрафовані на загальну суму 102 тисячі гривень. Більшість з них здійснювали торгівлю непродовольчими товарами, чим порушили санітарно-протиепідемічні правила в період дії карантину.
"Поліцейські продовжують профілактичну роботу з громадянами, під час якої інформують про необхідність дотримання карантинних заходів. Під особливою увагою поліції – особи, які повернулися з-за кордону. Таких на Донеччині – понад 600, всі підписали згоду про самоізоляцію", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, на сьогодні столична поліція склала вже 466 протоколів на порушників обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу, щонайменше 60 з них — порушення режиму обсервації.