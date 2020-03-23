В Донецкой области семь пациентов проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой области на данный момент ожидают результаты семи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас 7 пациентов ожидают результатов подтверждения или опровержения подозрения на коронавирус. Это подавляющее большинство людей, которые приехали из Египта", - сказал Педенко.
Напомним, в Донецкой области зафиксировано 1 случай инфицирования коронавирусом.
Как сообщалось, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.