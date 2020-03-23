На Донеччині сім пацієнтів перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Донецькій області наразі очікують на результати семи пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко, передає кореспондент УНН.
“Наразі 7 пацієнтів очікують результатів підтвердження або спростування підозри на коронавірус. Це переважна більшість людей, які приїхали з Єгипту”, — сказав Педенко.
Нагадаємо, у Донецькій області зафіксовано 1 випадок інфікування коронавірусом.
Як повідомлялося, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 — летальні.