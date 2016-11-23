В Донецкой области раком простаты обычно болеют мужчины после 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Донецкой области в течение 2015 года количество зарегистрированных злокачественных новообразований предстательной железы (рак простаты - ред.) составляло 203 случая. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой ОГА.
Так, по данным департамента, в течение 2015 года было зарегистрировано 4 случая рака простаты у мужчин в возрасте 40-49 лет, 6 случаев у мужчин в возрасте 50-54 года, 16 случаев у мужчин в возрасте 55-59 лет, 36 случаев у мужчин в возрасте 60 64 года и 38 случаев у мужчин в возрасте 65-69 лет.
В департаменте также добавили, что в 2015 году раком простаты в области заболели 33 человека в возрасте 70-74 года, 52 в возрасте 75-79 лет, 24 в возрасте 80-84 года и 8 мужчин в возрасте старше 85 лет.
Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев.
Напомним, по данным ВОЗ, рак простаты занимает второе место в мире по смертности среди всех злокачественных новообразований.
В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.
К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, чтобы последние после онкологического диагноза возвращают к полноценной семейной жизни.
Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".
Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.