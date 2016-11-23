На Донеччині раком простати зазвичай хворіють чоловіки після 50 років

Так, за даними департаменту, протягом 2015 року було зареєстровано 4 випадки раку простати у чоловіків віком 40-49 років, 6 випадків у чоловіків віком 50-54 роки, 16 випадків у чоловіків віком 55-59 років, 36 випадків у чоловіків віком 60-64 роки та 38 випадків у чоловіків віком 65-69 років.

У департаменті також додали, що у 2015 році на рак простати у області захворіли 33 чоловіки у віці 70-74 роки, 52 – у віці 75-79 років, 24 – у віці 80-84 роки та 8 чоловіків у віці старше 85 років.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.