На Донеччині раком простати зазвичай хворіють чоловіки після 50 років

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 12045 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 107472 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 113351 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 113803 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 114896 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 121072 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 180008 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76083 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163478 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113968 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6.1м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 27587 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 26458 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 35669 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28544 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 18182 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 18541 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28921 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 107449 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 179995 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 194856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 7122 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104713 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106590 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50571 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53518 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

На Донеччині раком простати зазвичай хворіють чоловіки після 50 років

Київ • УНН

 • 10222 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Донецькій області протягом 2015 року кількість зареєстрованих злоякісних новоутворень передміхурової залози (рак простати – ред.) становила 203 випадки. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА.

На Донеччині раком простати зазвичай хворіють чоловіки після 50 років

Так, за даними департаменту, протягом 2015 року було зареєстровано 4 випадки раку простати у чоловіків віком 40-49 років, 6 випадків у чоловіків віком 50-54 роки, 16 випадків у чоловіків віком 55-59 років, 36 випадків у чоловіків віком 60-64 роки та 38 випадків у чоловіків віком 65-69 років.

У департаменті також додали, що у 2015 році на рак простати у області захворіли 33 чоловіки у віці 70-74 роки, 52 – у віці 75-79 років, 24 – у віці 80-84 роки та 8 чоловіків у віці старше 85 років.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, рак простати посідає друге місце у світі за смертністю серед усіх злоякісних новоутворень.

Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77