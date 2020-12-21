В Донецкой области пьяный отец на Николая избил 10-месячного ребенка

"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато уголовное производство по факту нанесения отцом телесных повреждений своей 10-месячному ребенку (ч. 1 ст. 125 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19 декабря 2020 года 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес удар рукой по голове своему сыну, который находился на руках у жены.

"С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга мальчика доставили в больницу. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в Харькове полиция привлекла к ответственности женщину, которая била свою малолетнюю падчерицу. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.