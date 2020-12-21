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На Донеччині п’яний батько на Миколая побив 10-місячну дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Донеччині 20-річний чоловік вдарив свого десятимісячного сина, у результаті чого хлопчика доставили до лікарні з травмами голови, передає УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

На Донеччині п’яний батько на Миколая побив 10-місячну дитину

«За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення батьком тілесних ушкоджень своїй 10–місячній дитині (ч. 1 ст. 125 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 19 грудня 2020 року 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс удар рукою по голові своєму синові, який перебував на руках у дружини.

«Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку хлопчика доставлено до лікарні. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває», - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у Харкові поліція притягнула до відповідальності жінку, яка била свою малолітню падчерку. Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою та численними гематомами.

Українські Національні Новини

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