На Донеччині п’яний батько на Миколая побив 10-місячну дитину

«За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення батьком тілесних ушкоджень своїй 10–місячній дитині (ч. 1 ст. 125 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 19 грудня 2020 року 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс удар рукою по голові своєму синові, який перебував на руках у дружини.

«Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку хлопчика доставлено до лікарні. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває», - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, у Харкові поліція притягнула до відповідальності жінку, яка била свою малолітню падчерку. Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою та численними гематомами.