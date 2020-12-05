У Харкові мачуха нанесла дитині черепно-мозкову травму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харкові поліція притягнула до відповідальності жінку, яка била свою малолітню падчерку. Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою та численними гематомами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“У Харкові поліція притягнула до відповідальності жінку за побиття малолітньої дитини. Як з’ясувалось, мачуха систематично била 10-річну дівчинку. На даний час школярка знаходиться в центрі реабілітації”, — йдеться у повідомленні. Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення щодо неналежного догляду за дитиною.
За місцем мешкання 10-річної потерпілої виїжджала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, а також інспектор ювенальної поліції.
“Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами.
Відносно 35-річної жінки правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) і ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також на мачуху виписано тимчасовий заборонний припис”, — додали в поліції.
Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, з початку року в Україні поліція зареєструвала понад 170 тисяч заяв та повідомлень з приводу домашнього насильства, найбільше — від жінок.