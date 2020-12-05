У Харкові мачуха нанесла дитині черепно-мозкову травму

“У Харкові поліція притягнула до відповідальності жінку за побиття малолітньої дитини. Як з’ясувалось, мачуха систематично била 10-річну дівчинку. На даний час школярка знаходиться в центрі реабілітації”, — йдеться у повідомленні. Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення щодо неналежного догляду за дитиною.

За місцем мешкання 10-річної потерпілої виїжджала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, а також інспектор ювенальної поліції.

“Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами.

Відносно 35-річної жінки правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) і ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також на мачуху виписано тимчасовий заборонний припис”, — додали в поліції.

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, з початку року в Україні поліція зареєструвала понад 170 тисяч заяв та повідомлень з приводу домашнього насильства, найбільше — від жінок.