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В Харькове мачеха нанесла ребенку черепно-мозговую травму

В Харькове мачеха нанесла ребенку черепно-мозговую травму

Киев  •  УНН

 • 13024 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Харькове полиция привлекла к ответственности женщину, которая била свою малолетнюю падчерицу. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"В Харькове полиция привлекла к ответственности женщину за избиение малолетнего ребенка. Как выяснилось, мачеха систематически избивала 10-летнюю девочку. В настоящее время школьница находится в центре реабилитации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в полицию поступило сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком.

По месту жительства 10-летней потерпевшей выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия, а также инспектор ювенальной полиции.

"Ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.

Относительно 35-летней женщины правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также на мачеху выписано временное запрещающий предписание", - добавили в полиции.

Напомним, по информации Нацполиции, с начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 000 заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего - от женщин.

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