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13:20 • 11114 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Донецкой области вооруженная банда грабила "валютчиков"

В Донецкой области вооруженная банда грабила "валютчиков"

Киев  •  УНН

 • 11237 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Участники вооруженной банды, действуя по заранее разработанной схеме, нападали и грабили жителей области, которые осуществляли регулярные обмены валют. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что участники вооруженной банды, действуя по заранее разработанной схеме, выбирали пострадавших среди жителей области, долгое время тщательно следили за ними, выслеживали график передвижений, устанавливали места обмена валют, клиентскую базу и в первую очередь - размер прибыли. В дальнейшем мужчин выманивали в безлюдные места вроде под предлогом обмена крупной суммы средств, где и совершали нападения. С целью преодоления сопротивления пострадавшим демонстрировалась огнестрельное оружие, бейсбольные биты, ножи", - говорится в сообщении.

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Так, 23 февраля, разоблачили на "горячем" двух подозреваемых, которые под предлогом обмена 2 млн грн на доллары США выманили в безлюдное место жителя Краматорска и, угрожая убийством, вырвали из рук сумку с деньгами. Еще двух нападающих задержан при попытке бегства с места преступления.

"24 февраля, четырем жителям Славянска и Краматорска сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совмещенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины ", - добавили в прокуратуре.

Во врем обысков у злоумышленников было изъято средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, пластиковые стяжки и рукавицы.

В настоящее время прокуратурой подготовлено ходатайство в суд о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в Житомире совершено разбойное нападение на помещение, которое арендует частное предприятие.

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