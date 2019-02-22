У Житомирі пограбували двох підприємців

Троє озброєних чоловіків увійшли до приміщення, в якому на той момент перебували двоє підприємців. Нападники одягли на чоловіків кайданки та зв’язали їх. Після чого забрали сумку з коштами на суму близько 4 тисяч доларів та покинули приміщення.



Відкрите кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій).



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Нагадаємо, невідомі у Херсоні скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину.

Як повідомляв УНН, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор.