В Житомире ограбили двух предпринимателей

Трое вооруженных мужчин вошли в помещение, в котором на тот момент находились двое предпринимателей. Нападавшие надели на мужчин наручники и связали их. После чего забрали сумку с деньгами на сумму около 4 тысяч долларов и покинули помещение.



Открытое уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).



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Напомним, неизвестные в Херсоне совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который хотел обокрасть собор.