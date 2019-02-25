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На Донеччині озброєна банда грабувала “валютників”

На Донеччині озброєна банда грабувала “валютників”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Учасники озброєної банди, діючи за заздалегідь розробленою схемою, нападали та грабували мешканців області, які здійснювали регулярні обміни валют. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

“Установлено, що учасники озброєної банди, діючи за заздалегідь розробленою схемою, обирали потерпілих серед мешканців області, тривалий час ретельно слідкували за ними, висліджували графік пересувань, встановлювали місця обміну валют, клієнтську базу та насамперед — розмір прибутків. У подальшому чоловіків виманювали у безлюдні місця начебто під приводом обміну великої суми коштів, де і здійснювали напади. З метою подолання опору потерпілим демонструвалась вогнепальна зброя, бейсбольні битки, ножі”, — йдеться у повідомленні.

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Так, 23 лютого, було викрито на “гарячому” двох підозрюваних, які під приводом обміну 2 млн грн на долари США виманили у безлюдне місце мешканця м. Краматорська та, погрожуючи вбивством, вирвали з його рук сумку з грошима. Ще двох нападників затримано під час спроби втечі з місця скоєння злочину.

“24 лютого, чотирьом мешканцям Слов’янська та Краматорська повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України”, — додали у прокуратурі.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено засоби мобільного зв’язку, автотранспорт, зброю, маски, пластикові стяжки та рукавиці.

На даний час прокуратурою підготовлено клопотання до суду про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, у Житомирі скоєно розбійний напад на приміщення, яке орендує приватне підприємство.

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