В Донецкой области наиболее опасными направлениями остаются Славянское и Бахмутское
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Наиболее опасными направлениями в Донецкой области остаются Славянское и Бахмутское. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга, передает УНН.
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"Самыми опасными направлениями остаются Славянское и Бахмутское. Командование ВСУ очень хорошо это понимает", - сказал Кириленко.
Дополнение
Кириленко сообщал, что больше всего от вражеских ударов в Донецкой области 13 июля страдал Бахмутский район, утром были ракетные удары.
Напомним
В Донецкой области количество вражеских ударов ежедневно растет - накануне было 33, сутками ранее - 24, а перед этим - восемь.