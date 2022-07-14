На Донеччині найбільш небезпечними напрямками залишаються Слов’янський та Бахмутський

Цитата

"Найбільш небезпечними напрямками залишаються Слов’янський та Бахмутський. Командування ЗСУ дуже добре це розуміє", - сказав Кириленко.

Доповнення

Кириленко повідомляв, що найбільше від ворожих ударів на Донеччині 13 липня потерпав Бахмутський район, вранці були ракетні удари.

Нагадаємо

На Донеччині кількість ворожих ударів щодня зростає - напередодні було 33, добою раніше - 24, а перед тим – вісім.