На Донеччині найбільш небезпечними напрямками залишаються Слов’янський та Бахмутський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Найбільш небезпечними напрямками на Донеччині залишаються Слов’янський та Бахмутський. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу, передає УНН.
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"Найбільш небезпечними напрямками залишаються Слов’янський та Бахмутський. Командування ЗСУ дуже добре це розуміє", - сказав Кириленко.
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Кириленко повідомляв, що найбільше від ворожих ударів на Донеччині 13 липня потерпав Бахмутський район, вранці були ракетні удари.
Нагадаємо
На Донеччині кількість ворожих ударів щодня зростає - напередодні було 33, добою раніше - 24, а перед тим – вісім.