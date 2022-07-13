Кириленко назвав найгарячішу точку на Донеччині

Цитата

"Росіяни ведуть постійні обстріли по всій вільній території Донеччини. Найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район", - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА на ранок 13 липня, у Бахмуті 1 людина загинула, ще 5 поранено. "Зранку росіяни завдали 2 ракетні удари по Нью-Йорку, влучили поруч із дитсадком. У Званівській ТГ обстріли не припиняються, за добу пошкоджено 5 будинків у Верхньокам'янському і 2 - у Званівці. У Сіверську 1 будинок знищено повністю, ще 1 - пошкоджено. Без постраждалих", - повідомив він про ситуацію у районі.

Також під обстрілами, зі слів Кириленка, - Краматорський район. "Сам Краматорськ зазнав ракетного удару сьогодні зранку: росіяни поцілили в промзону. Без жертв", - вказав він.

"Три ракетні удари росіяни завдали по Костянтинівці - 1 людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки", - додав посадовець.

У Черкаській ТГ, з його слів, обстріляно Новомиколаївку, пошкоджено дах будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини.