Кириленко назвав найгарячішу точку на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Найбільше від ворожих ударів на Донеччині сьогодні потерпає Бахмутський район, вранці були ракетні удари. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Росіяни ведуть постійні обстріли по всій вільній території Донеччини. Найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район", - написав Кириленко у Telegram.
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За даними голови ОВА на ранок 13 липня, у Бахмуті 1 людина загинула, ще 5 поранено. "Зранку росіяни завдали 2 ракетні удари по Нью-Йорку, влучили поруч із дитсадком. У Званівській ТГ обстріли не припиняються, за добу пошкоджено 5 будинків у Верхньокам'янському і 2 - у Званівці. У Сіверську 1 будинок знищено повністю, ще 1 - пошкоджено. Без постраждалих", - повідомив він про ситуацію у районі.
Також під обстрілами, зі слів Кириленка, - Краматорський район. "Сам Краматорськ зазнав ракетного удару сьогодні зранку: росіяни поцілили в промзону. Без жертв", - вказав він.
"Три ракетні удари росіяни завдали по Костянтинівці - 1 людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки", - додав посадовець.
У Черкаській ТГ, з його слів, обстріляно Новомиколаївку, пошкоджено дах будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини.