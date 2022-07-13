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Кириленко назвав найгарячішу точку на Донеччині

Кириленко назвав найгарячішу точку на Донеччині

Київ • УНН

 • 114489 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Найбільше від ворожих ударів на Донеччині сьогодні потерпає Бахмутський район, вранці були ракетні удари. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"Росіяни ведуть постійні обстріли по всій вільній території Донеччини. Найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район", - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА на ранок 13 липня, у Бахмуті 1 людина загинула, ще 5 поранено. "Зранку росіяни завдали 2 ракетні удари по Нью-Йорку, влучили поруч із дитсадком. У Званівській ТГ обстріли не припиняються, за добу пошкоджено 5 будинків у Верхньокам'янському і 2 - у Званівці. У Сіверську 1 будинок знищено повністю, ще 1 - пошкоджено. Без постраждалих", - повідомив він про ситуацію у районі.

Також під обстрілами, зі слів Кириленка, - Краматорський район. "Сам Краматорськ зазнав ракетного удару сьогодні зранку: росіяни поцілили в промзону. Без жертв", - вказав він.

"Три ракетні удари росіяни завдали по Костянтинівці - 1 людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки", - додав посадовець.

У Черкаській ТГ, з його слів, обстріляно Новомиколаївку, пошкоджено дах будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Доповнення

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини.

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