Донеччина: від обстрілів окупантів загинуло 4 мирних, ще 8 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертви області за попередню добу. Про це інформує УНН.
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За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини. Двоє двоє людей загинуло в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Через обстріли окупантів у Дніпропетровській області понад 6 тис. людей залишилися без світла.