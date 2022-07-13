Донеччина: від обстрілів окупантів загинуло 4 мирних, ще 8 отримали поранення

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За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини. Двоє двоє людей загинуло в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення.

Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Через обстріли окупантів у Дніпропетровській області понад 6 тис. людей залишилися без світла.