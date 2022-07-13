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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Через обстріли окупантів у Дніпропетровській області понад 6 тис. людей залишилися без світла

Через обстріли окупантів у Дніпропетровській області понад 6 тис. людей залишилися без світла

Київ • УНН

 • 98706 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Через обстріли понад 6 тис. людей залишилися без електроенергії. Про це повідомляє місцева влада, пише УНН.

Деталі

Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район. Ворог вдарив з РСЗВ, через що у передмісті Нікополя сталося займання сухої трави. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська.

Зачепило лінію електропередач, внаслідок чого більш як 6 тисяч абонентів залишилися без світла. Це декілька сіл. Також в одному з медзакладів району вибуховою хвилею пошкоджено вікна. На щастя, ані пацієнти, ані працівники не постраждали.

Окупанти вели вогонь по населеним пунктам. Ворог хотів коригувати свої дії за допомогою безпілотників. Але сили ППО добре відпрацювали і збили дві "ворожі пташки".

Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо

Українські захисники відбили штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.

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