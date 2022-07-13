Через обстріли окупантів у Дніпропетровській області понад 6 тис. людей залишилися без світла

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Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район. Ворог вдарив з РСЗВ, через що у передмісті Нікополя сталося займання сухої трави. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська.

Зачепило лінію електропередач, внаслідок чого більш як 6 тисяч абонентів залишилися без світла. Це декілька сіл. Також в одному з медзакладів району вибуховою хвилею пошкоджено вікна. На щастя, ані пацієнти, ані працівники не постраждали.

Окупанти вели вогонь по населеним пунктам. Ворог хотів коригувати свої дії за допомогою безпілотників. Але сили ППО добре відпрацювали і збили дві "ворожі пташки".

Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали.

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