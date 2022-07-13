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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за обстрелов оккупантов в Днепропетровской области более 6 тыс. человек остались без света

Из-за обстрелов оккупантов в Днепропетровской области более 6 тыс. человек остались без света

Киев • УНН

 • 98704 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области. Из-за обстрелов более 6 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщают местные власти, пишет УНН.

Подробности

Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район. Враг ударил из РСЗО, из-за чего в пригороде Никополя произошло возгорание сухой травы. Кроме самого Никополя под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская.

Задело линию электропередач, в результате чего более 6 тысяч абонентов остались без света. Это несколько деревень. Также в одном из медучреждений района взрывной волной повреждены окна. К счастью, ни пациенты, ни работники не пострадали.

Оккупанты вели огонь по населенным пунктам. Враг хотел корректировать свои действия с помощью беспилотников. Но силы ПВО хорошо отработали и сбили две "вражеские птички".

Предварительно, во время обстрелов люди не пострадали.

Напомним

Украинские защитники отразили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

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