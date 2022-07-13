Донетчина: от обстрелов оккупантов погибли 4 мирных, еще 8 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах области за предыдущие сутки. Об этом информирует УНН.
Детали
За 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. Два человека погибли в Авдеевке, 1 в Бахмуте и 1 во Временном Яру. Еще 8 человек получили ранения.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Из-за обстрелов оккупантов в Днепропетровской области более 6 тыс. человек остались без света.