Кириленко назвал самую горячую точку в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Больше всего от вражеских ударов в Донецкой области сегодня страдает Бахмутский район, утром были ракетные удары. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Россияне ведут постоянные обстрелы по всей свободной территории Донецкой области. Больше всего сегодня страдает Бахмутский район", - написал Кириленко в Telegram.
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По данным главы ОВА на утро 13 июля, в Бахмуте 1 человек погиб, еще 5 ранены. "Утром россияне нанесли 2 ракетных удара по Нью-Йорку, попали рядом с детсадом. В Звановской ТГ обстрелы не прекращаются, за сутки повреждены 5 домов в Верхнекаменском и 2 - в Звановке. В Северске 1 здание уничтожено полностью, еще 1 – повреждено. Без пострадавших", - сообщил он о ситуации в районе.
Также под обстрелами, по словам Кириленко, – Краматорский район. "Сам Краматорск подвергся ракетному удару сегодня утром: россияне попали в промзону. Без жертв", - указал он.
"Три ракетных удара россияне нанесли по Константиновке - 1 человек ранен. Повреждены промышленное здание и частный дом, в нескольких окрестных жилых домах выбиты стекла", - добавил чиновник.
В Черкасской ТГ, по его словам, обстреляна Новониколаевка, повреждена крыша дома. Информацию о пострадавших уточняют.
Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области.