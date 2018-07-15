В Донецкой области на базе отдыха произошел взрыв, есть пострадавшие

"Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию сегодня, 15 июля, около 03:00. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. Это 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы", - рассказали в полиции

Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.

Напомним, 22 мая в Затоке (Одесская область) на базе отдыха прогремел взрыв. В результате один человек пострадал.