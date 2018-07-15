На Донеччині на базі відпочинку стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні, на базі відпочинку у Лиманському районі стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого постраждало двоє осіб, з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області передає УНН.
“Повідомлення про те, що сталося, надійшло до поліції сьогодні, 15 липня, близько 03:00. Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська. Це 38- річний чоловік та його 35-річна співмешканка. Потерпілі госпіталізовані”, — розповіли у поліції
Наразі поліцейські встановлюють, що саме вибухнуло і обставини травмування людей.
Нагадаємо, 22 травня у Затоці (Одеська область) на базі відпочинку пролунав вибух. У результаті одна людина постраждала.