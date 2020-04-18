В Донецкой области бывший наемник боевиков сдался полиции

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Житель Мирнограда ради заработка отправился в оккупированную Макеевку и устроился на работу в исправительной колонии. Не получив обещанных денег и разочаровавшись в идеологии террористов, человек сдал оружие и вернулся домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.