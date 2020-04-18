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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44299 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 129416 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

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ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 13535 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минскому договоренностями должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".

Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.

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Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

За прошедшие сутки наши защитники активно действовали в обороне и дали враждебным подразделениям решительный отпор. Преступные попытки вооруженных формирований РФ любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения.

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По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести менее двух российских наемников.

С начала текущих суток, 18 апреля, российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, военный с Кировоградской области погиб во время плановых занятий в зоне ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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