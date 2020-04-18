ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минскому договоренностями должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".

Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.

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Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

За прошедшие сутки наши защитники активно действовали в обороне и дали враждебным подразделениям решительный отпор. Преступные попытки вооруженных формирований РФ любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения.

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По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести менее двух российских наемников.

С начала текущих суток, 18 апреля, российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, военный с Кировоградской области погиб во время плановых занятий в зоне ООС.