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ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. 17 квітня збройні формування Російської Федерації, знову порушуючи зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".

Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.

Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.

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Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на усі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч. Злочинні спроби збройних формувань РФ будь-яким чином загострити ситуацію в районі проведення операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою штатного озброєння.

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За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби, 18 квітня, російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, військовий з Кіровоградщини загинув під час планових занять у зоні ООС.

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