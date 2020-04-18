На Донеччині колишній найманець бойовиків здався поліції

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Мешканець Мирнограда заради заробітку вирушив до окупованої Макіївки і влаштувався на роботу до виправної колонії. Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись в ідеології терористів, чоловік здав зброю та повернувся додому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.

До Мирноградського відділення поліції звернувся 42-річний чоловік, який розповів, що декілька років тому він служив у лавах незаконних збройних формувань і дуже шкодує про своє минуле.

Наприкінці 2015 року житель Мирнограда почав працювати у виправній колонії на окупованій території. Новому охоронцю видали військову форму та автомат Калашникова і призначили на посаду інспектора охорони КПП. За роботу чоловіку обіцяли платити 3-4 тисячі російських рублів.

Пропрацювавши в м. Макіївці близько місяця, але так і не отримавши обіцяної щотижневої зарплатні, чоловік здав зброю і повернувся на підконтрольну Україні територію. Побоюючись кримінальної відповідальності, колишній бойовик вів прихований спосіб життя.

Дізнавшись із засобів масової інформації про гарантовану законом можливість звільнення від кримінальної відповідальності, чоловік вирішив більше не мовчати, а звернутись до поліції.

За фактом участі громадянина в НЗФ триває перевірка. Чоловік погодився співпрацювати зі слідством. Якщо буде встановлено, що він не скоював тяжких злочинів, екснайманець отримає шанс на звільнення від покарання.

Згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України учасники незаконних збройних формувань, які добровільно вийшли з них та повідомили про це органам державної влади, звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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