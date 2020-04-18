На Донеччині колишній найманець бойовиків здався поліції

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Мешканець Мирнограда заради заробітку вирушив до окупованої Макіївки і влаштувався на роботу до виправної колонії. Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись в ідеології терористів, чоловік здав зброю та повернувся додому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.