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В Донецкой области два класса в школах пошли на самоизоляцию из-за COVID-19

В Донецкой области два класса в школах пошли на самоизоляцию из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15110 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Донецкой области в школах два класса вынуждены были пойти на самоизоляцию в начале нового учебного года из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 среди педагогов и школьников. Об этом УНН сообщили в Донецкой областной администрации.

Цитата

"Мы начали мониторинг заболеваемости учащихся и учителей. На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса фактически - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине - дети пошли на самоизоляцию из-за того, что заболели их сверстники и заболели учителя", - заявила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева.

Детали

По ее словам, именно в Добропольской и Николаевской общинах, самый низкий процент вакцинации педагогических работников. Она обратилась к педагогическим работникам, родителям учеников с призывом активизировать процесс вакцинации против COVID-19.

Сидашева также отметила, что в начале нового учебного года были созданы все санитарно-эпидемиологические условия, чтобы образовательный процесс в школах Донецкой области был безопасным.

Напомним

В Министерстве образования и науки отмечали, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме.

Также Министерство образования и науки Украины дало разъяснение относительно нового учебного года в школах, в частности по организации обучения во время карантина.

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