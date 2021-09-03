На Донеччині два класи в школах пішли на самоізоляцію через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Донецькій област в школах два класи вимушені були піти на самоізоляцію на початку нового навчального року через виявлені випадки захворювання COVID-19 серед педагогів та школярів. Про це УНН повідомили у Донецькій обласній адміністрації.
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“Ми розпочали моніторинг захворюваності учнів і вчителів. На вчорашній день у нас захворіли двоє учнів і шість учителів. Два класи фактично - один у Добропільській територіальній громаді і один у Миколаївській громаді - діти пішли на самоізоляцію через те, що захворіли їх однолітки і захворіли вчителі”,- заявила директорка департаменту освіти і науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева.
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За її словами, саме в Добропільській та Миколаївській громадах, найнижчий відсоток вакцинації педагогічних працівників. Вона звернулась до педагогічних працівників, батьків учнів із закликом активізувати процес вакцинації проти COVID-19.
Сідашева також наголосила, що на початку нового навчального року були створені всі санітарно-епідеміологічні умови, щоб освітній процес у школах Донеччини був безпечним.
Нагадаємо
У Міністерстві освіти та науки наголошували, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.
Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі.
Також Міністерство освіти і науки України дало роз’яснення щодо нового навчального року у школах, зокрема, стосовно організації навчання під час карантину.