В Донецкой области мужчина не оплатил налоги на сумму более 13 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Мариуполе 42-летнему мужчине сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 13 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“В ходе расследования установлено, что житель Мариуполя, находясь на общей системе налогообложения, реализуя табачные изделия и алкогольные напитки через сеть собственных торговых объектов, будучи обязанным платить налоги, умышленно скрыл сведения об их реализации, путем не отражения таких операций в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к непоступлению в государственный бюджет налогов в общем размере более 13 млн грн”, — говорится в сообщении.
С целью возможной специальной конфискации и возмещения нанесенного государству ущерба на имущество подозреваемого наложен арест, решается вопрос об избрании меры пресечения.
“Также, прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины”, — отмечается в сообщении.
Напомним, президент Федерации футбола Мариуполя, а сейчас и кандидат в президенты Украины Василий Журавлев обратился в УЕФА по уклонению от уплаты налогов со стороны столичного ФК “Динамо”.