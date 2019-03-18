На Донеччині чоловік не сплатив податки на суму понад 13 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Маріуполі 42-річному чоловіку повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
“Під час розслідування встановлено, що мешканець Маріуполя, перебуваючи на загальній системі оподаткування, реалізовуючи тютюнові вироби та алкогольні напої через мережу власних торгівельних об’єктів, будучи зобов’язаним сплачувати податки, умисно приховав відомості про їх реалізацію, шляхом не відображення таких операцій в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ненадходження до державного бюджету податків у загальному розмірі понад 13 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
З метою можливої спеціальної конфіскації та відшкодування завданих державі збитків на майно підозрюваного накладено арешт, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
“Також, прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, президент Федерації футболу Маріуполя, а нині й кандидат у президенти України Василь Журавльов звернувся в УЄФА щодо ухилення від сплати податків з боку столичного ФК “Динамо”.