В Донецкой области мужчина хотел прыгнуть с моста из-за ревности
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 июля. УНН. Мужчина в Донецкой области намеревался прыгнуть с моста, но в последний момент решил позвонить в полицию. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Житель Дружковки хотел прыгнуть с моста, но в последние минуты решил позвонить в полицию и попросить помощи. Девушка-оператор успокоила и поддержала мужчину в сложное для него время", - говорится в сообщении.
Оператор узнала, где именно находится мужчина и что стало причиной его решения.
"24-летний гражданин рассказал, что у него есть 3-е детей, но из-за ссоры с женой не в силах жить. Виной тому стала ревность", - отметили в ведомстве.
Девушка успокоила собеседника, она все время удерживала его на линии до приезда правоохранителей.
Между тем на место прибыли правоохранители. Они отвели его в безопасное место.
Напомним, в Харькове мужчина с окровавленными руками угрожал прыгнуть из окна 5 этажа. Полицейские сняли мужчину с окна и передали работникам "скорой помощи".