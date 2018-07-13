На Донеччині чоловік хотів стрибнути з мосту через ревнощі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Чоловік у Донецькій області мав намір стрибнути з мосту, але в останню мить вирішив подзвонити до поліції. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Мешканець Дружківки хотів стрибнути з мосту, але в останні хвилини вирішив зателефонувати в поліцію та попросити допомоги. Дівчина-оператор заспокоїла та підтримала чоловіка у складний для нього час", - йдеться в повідомленні.
Оператор дізналася, де саме перебуває чоловік та що стало причиною його рішення.
"24-річний громадянин розповів, що має 3-х дітей, але через сварку з дружиною не має сил жити. Виною тому стали ревнощі", - зазначили у відомстві.
Дівчина заспокоїла співрозмовника, вона весь час утримувала його на лінії до приїзду правоохоронців.
Тим часом на місце прибули правоохоронці. Вони відвели його у безпечне місце.
Нагадаємо, у Харкові чоловік із закривавленими руками погрожував стрибнути з вікна 5 поверху. Поліцейські зняли чоловіка з вікна та передали працівникам "швидкої допомоги".