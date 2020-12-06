В Донецкой области из-за пожара один человек травмирован, еще одного - эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Краматорске в результате пожара в многоквартирном доме один человек был спасен и еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Так, 6 декабря в 2:57 в Службу спасения поступила информация о пожаре, который произошел в одной из квартир в 9-этажном жилом доме по ул. Академическая в г. Краматорск.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что происходит плотное задымление в 2-х комнатной квартире на 7-м этаже. В составе звена ГДЗС пожарные эвакуировали из задымленной зоны на свежий воздух женщину 1985 года рождения, которая была передана работникам скорой медицинской помощи.
Также, на месте пожара находился пострадавший мужчина 1982 года рождения, который самостоятельно вышел из помещения до прибытия пожарно-спасательных подразделений и который был госпитализирован в ожоговое отделение коммунального некоммерческого предприятия "Городская больница" г. Краматорск.
Пожар локализован в 3:12 и ликвидирован в 3:15.
Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
Напомним, в Глухове Сумской области произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме, спасти хозяйку жилья не удалось.