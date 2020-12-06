На Донеччині через пожежу одна людина травмована, ще одну - евакуювали

Так, 06 грудня о 02:57 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу, яка сталася в одній з квартир у 9-ти поверховому житловому будинку по вул. Академічна у м. Краматорськ.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що відбувається щільне задимлення в 2-ох кімнатній квартирі на 7-му поверсі. В складі ланки ГДЗС вогнеборці евакуювали через задимлену зону на свіже повітря жінку 1985 року народження, яку було передано працівниками швидкої медичної допомоги.

Також, на місці пожежі знаходився постраждалий чоловік 1982 року народження, який самостійно вийшов з приміщення до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів та якого було госпіталізовано до опікового відділення комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня" м. Краматорськ.

Пожежу локалізовано о 03:12 та ліквідовано о 03:15.

Причина виникнення пожежі встановлюється відповідними фахівцями.

Нагадаємо, у Глухові на Сумщині сталася пожежа в одній з квартир у п’ятиповерховому житловому будинку, врятувати господарку житла не вдалося.